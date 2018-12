O golpe da retrospectiva no WhatsApp está enganando muita gente

Na quinta-feira (20), um novo golpe circulou pelo WhatsApp. A mensagem que foi enviada para alguns usuários prometia relembrar “fotos antigas, status e conversas”. Somente em 16 horas de circulação, o link foi detectado 339 mil vezes pelo antivírus Psafe.

A fabricante dessa ferramenta de segurança, por meio de seu laboratório de cibersegurança, alerta usuários sobre um link malicioso divulgado no aplicativo que promete uma falsa retrospectiva de 2018.

Segundo a empresa, os criminosos tem como objetivo lucrar com a exibição de peças publicitárias nos sites falsos. São esses sites que representam o perigo, pois neles alguns dados pessoais podem ser copiados.

Como funciona

A página falsa pede para que os usuários cliquem em um botão para gerar a tal retrospectiva de 2018. Quando ela fica pronta, é preciso compartilhar com os amigos. Depois disso, as pessoas são direcionados para uma página que exibe comentários falsos com a aparência do Facebook, o que dá credibilidade ao golpe.

É através do compartilhamento desses links que os criminosos geram receita. Os especialistas alertam que, quando há alguma mensagem que exige que a peça seja compartilhada, há grandes chances de o conteúdo ser falso.

