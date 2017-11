7 novelas que abordaram causas importantes

Não é de hoje que as novelas abordam causas caras à sociedade. Ao longo dos anos, os folhetins tocaram em temas delicados e, por estarem em veículos de comunicação de massa, tocaram o público e reacenderam debates sociais acerca dos temas retratados. Relembre alguns deles:

O Clone (2001)

Além do amor entre nacionalidades e da abordagem a respeito da clonagem e os limites da ciência, a novela “O Clone” retratou o uso de drogas e seu impacto na vida do dependente químico. No folhetim, Mel (Débora Falabella) precisou de ajuda médica para se recuperar.

Mulheres Apaixonadas (2003)

Dois temas importantes tiveram a novela Mulheres Apaixonadas como pano de fundo. A trama abordou o alcoolismo e seus danos à vida da professora Santana (Vera Holtz) e a violência doméstica sofrida por Raquel (Helena Ranaldi) por parte do marido.

Páginas da Vida (2006)

Já na novela Páginas da Vida, o público acompanhou o desenvolvimento de um transtorno alimentar grave, a bulimia, da personagem Cibelle – uma bailarina, vivida pela atriz Pérola Faria, que era pressionada pela mãe para manter um corpo magro.

Passione (2010)

Em Passione, a exploração sexual de menores ganhou rosto pela personagem Valentina (Dayse Lucidi), que inseriu as netas Clara (Mariana Ximenes) e Kelly (Carol Macedo) na prostituição.

Salve Jorge (2012)

O enredo central da novela Salve Jorge, contextualizada no Rio de Janeiro e na Turquia, foi o tráfico internacional de mulheres. No folhetim, Morena (Nanda Costa) foi aliciada com promessas de um bom emprego, mas, quando chegou no país estrangeiro, descobriu que foi levada para ser escrava sexual.

A Força do Querer (2017)

As questões da cidadania e dos direitos transexuais roubaram a cena em A Força do Querer na pele da atriz Carol Duarte. Ivan nasceu em um corpo de mulher e, ao longo dos episódios, enfrentou grandes obstáculos para ser aceito pela sociedade.

O Outro Lado do Paraíso (2017)

O Outro Lado do Paraíso chegou prometendo tocar em duas feridas da sociedade: os relacionamentos abusivos, do ponto de vista físico e psicológico, e o abuso sexual infantil. Já na primeira fase, a personagem Clara (Bianca Bin) é constantemente agredida pelo marido e foi, inclusive, estuprada na noite de núpcias.