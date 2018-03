Nova coleção da Pandora é lançada com show da cantora Iza

O lançamento mundial da nova coleção da Pandora, a Pandora Shine, aconteceu nesta quarta-feira à noite (14) e contou com a presença da cantora Iza, que foi acompanhada pela Orquestra Filarmônica de Paraisópolis.

O evento Pandora Shine Concert aconteceu no Parque do Povo, em São Paulo, para o público em geral e com entrada gratuita.

A nova coleção tem peças banhadas em ouro de 18 quilates, revestidas com uma liga de prata de lei 925, chamada paládio. A inspiração veio da natureza, com itens ligados ao mundo das abelhas, os raios de sol e o brilho do ambiente.

Iza apresentou sucessos como “Pesadão” e “Esse brilho é meu”, com arranjos da orquestra composta por crianças e adolescentes da comunidade de Paraisópolis.

Durante o espetáculo, a cantora falou sobre a importância da educação: “Estou muito, muito feliz por estar participando deste evento. É muito legal ver que a música está em qualquer idade… E tudo começa pela educação e minha mãe me ensinou isso… Estamos vivendo momentos difíceis, mas estamos juntos e podemos mudar com a educação”.

Sob muita chuva, o público não desanimou e curtiu muito o show. Entre os convidados, estavam presentes as atrizes Cláudia Raia, 51 anos, e Erika Januza, 32 anos.

Confira mais peças da coleção:

