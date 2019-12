Nos EUA, criança morre ao tentar salvar cachorro de incêndio

Uma criança de 1 ano e 10 meses morreu em um incêndio no último sábado (30), no estado norte-americano do Arkansas. Loki Sharp tentava resgatar o cachorro da família das chamas em sua própria casa, conforme informou o jornal local The Northwest Arkansas Democrat-Gazette. O cão também morreu.

Deshay Wilson e Kurtis Sharp, pais da criança, disseram em entrevista ao canal 5 News Online, canal de televisão afiliado à CBS, que o filho era corajoso e estava aprendendo coisas. De acordo com eles, ele faria 2 anos em janeiro. “Brincamos com galinhas, juntamos folhas. Ele estava aprendendo a falar”, falaram.

Os pais acreditam que em meio ao desespero de pedir ajuda, Loki voltou para dentro da casa para salvar o cachorrinho. “Tem marcas no carpete do lugar onde ela deitou ao lado dele, para tentar salvá-lo do fogo. Eles basicamente tentaram salvar um ao outro”, falou a mãe.

A família perdeu todos os pertences da casa, e não querem voltar para lá. “Eu quero queimá-la até o chão, sinceramente”, disse a mãe ao 5 news. A causa do incêndio está sendo investigada, mas os pais de Loki disseram que foi por conta de uma falha elétrica.

