Ciência revela quais são os nomes de meninas mais bonitos do mundo

Um estudo realizado pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, revelou, nesta semana, os cinco nomes de meninas que podem ser considerados os mais bonitos do mundo.

Alguns deles, segundo o estudo, possuem a capacidade de gerar entusiasmo e felicidade, enquanto outros despertam sentimentos de conforto de forma instantânea quando pronunciados.

Conduzido pelo departamento de linguística e ciências da universidade, a pesquisa em questão analisou a sonoridade e a fonética dos cinco nomes mais comuns no Reino Unido para determinar se essas reações são, de fato. percebidas em diferentes círculos sociais.

A lista ainda sugere que, para além dos nomes mais populares entre os ingleses, existem outros dois nomes “universais”, isto é, reconhecíveis em qualquer cultura.

Entre eles, o nome Violeta se destaca por ter uma sonoridade considerada quase perfeita pela pesquisa, pois é capaz de gerar entusiasmo, despertar a criatividade e até trazer à tona boas sensações quando pronunciado.

Os nomes mais bonitos do mundo

Veja a seguir quais são os outros nomes considerados os mais bonitos do mundo, segundo a ciência:

Rosa – É uma das flores mais populares do mundo, conhecida por sua beleza, delicadeza e fragrância única. Frequentemente associada ao amor, à paixão e à beleza efêmera;



– Hannah – De origem hebraica, o nome deriva do termo “Channah”, que significa “graciosa” ou “cheia de graça”;



– Zoe – De origem grega, o nome pode ser associado a uma pessoa “cheia de vida” ou uma “vivente sagaz”;



– Sofia – Significa “sabedoria” ou “aquela que detém sabedoria”;

Quais desses nomes mais te chamou atenção? Sendo os nomes mais bonitos do mundo ou não, sem dúvidas eles possuem significados magníficos!

