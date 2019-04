Noiva aceitou R$ 40.000 para acabar relacionamento

O que você faria se recebe a proposta de ganhar R$ 40 000 para acabar com o noivado e terminar com o futuro marido? Foi o que aconteceu com uma mulher, que não teve sua identidade revelada. Ela aceitou cerca de US$ 10 mil (o valor equivalente em dólares) da família de seu noivo para terminar o relacionamento.

A noiva descreveu o acontecimento em uma publicação na rede social Reddit. Lá, ela conta que teve boas razões para aceitar o suborno dos pais do noivo.

Os dois se conheceram na faculdade e namoraram por anos antes de noivarem. Como ele é de família rica, a mulher sabia que os sogros não a achavam “boa o suficiente” para o filho, mas ela nunca se importou, pois o amava e achava que os dois poderiam superar essa questão juntos.

Porém, segundo seu relato, depois que os dois ficaram noivos, ela notou algumas diferenças no companheiro. A mulher conta que ele começou a ficar cada vez mais parecido com os pais.

“Ele se tornou extremamente controlador. Ele queria saber onde eu estava quase todas as horas do dia. Uma vez ele até disse que, depois que casássemos, ele gostaria de planejar o meu dia de forma que ele soubesse onde eu estaria o tempo todo”, escreve.

A mulher acrescenta ainda que o noivo se tornou alcoólatra e que ficava agressivo quando bebia. “Essas bandeiras vermelhas foram o suficiente para mim e eu estive pensando em recuar há um tempo. O ápice foi quando ele me contou que sentia que precisava ‘se restabelecer’ e que poderia melhorar.”

Foi quando ela decidiu a se afastar emocionalmente do parceiro e terminar o relacionamento. Porém, foi surpreendida pela sogra que a ofereceu a grande quantia em dinheiro para largar o noivo. Para ela, era uma oportunidade boa demais para ser recusada.

“Nós fizemos um acordo de não contar para o meu ex ou para qualquer outra pessoa sobre nossa ‘troca’. E então, aquela noite, eu fui para casa, arrumei minha mala e terminei com ele”, conta.

Desde então, a mulher não tem mais contato com o ex-noivo. “Ele me ligou várias vezes, mas eu ignorei. Amigos em comum contam que ele está destruído e que ele ‘ainda me ama'”, relata. “Os pais dele me contataram para agradecer e me desejar sorte na vida.”

Arrependimentos? Não para ela. “Eu estava planejando terminar com ele de qualquer jeito, isso não ia mudar”, confessa. “O dinheiro, no entanto, ajudou. Eu estava errada em aceitar? A família dele me tratava mal então na hora eu encarei como uma forma deles me pagarem por isso.”

