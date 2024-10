Nasce Nala, primeira filha da cantora Iza

Neste domingo (13), nasceu a primeira filha de Iza, Nala, com o jogador de futebol Yuri Lima. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

“No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem”, diz o comunicado.

Iza anunciou a gravidez em abril deste ano. A artista escolheu o nome “Nala” graças ao significado do filme Rei Leão para ela.

“Foi o primeiro filme que eu vi no cinema e eu me descobri uma criança musical muito por causa desse filme, né? É uma trilha sonora que me acompanha desde sempre, tanto que toda vez que a Nala aparecia eu ficava muito besta e depois eu tive a oportunidade de dublar a Nala no live-action”, contou no programa Caldeirão com Mion.

