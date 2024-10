Morre Ary Toledo, comediante popular na TV, aos 87 anos

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta Mestre”, escreveram na publicação.

Neste sábado (12), acontecerá o velório de Ary Toledo, no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a partir de 19h.

A carreira de Ary Toledo

Ary nasceu em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, e fez sucesso na televisão e no rádio com piadas e histórias engraçadas.

Ele viveu a infância na cidade de Ourinhos e se mudou para São Paulo quando tinha 22 anos, para fazer shows como cantor, contar piadas e trabalhar como ator.

Ary passou pelas emissoras TV Tupi, Record e SBT, escreveu livros de piadas e gravou discos. Foi casado por 40 anos com a diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014 , aos 75 anos.

