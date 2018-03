Um site de notícias informou a chegada de Fiamma Zarife, 46 anos, a um novo trabalho com uma bela foto dela sorrindo ao lado dos filhos.

A presença dos filhos em sua vida profissional é essencial para Fiamma, como explica a CEO do Twitter no speech O Segredo do equilíbrio: ou por que meus filhos sempre frequentam as empresas em que trabalho realizado no Fórum CLAUDIA #EuTenhoDireito nesta terça-feira (6). “A família reforça o meu trabalho e o meu trabalho reforça a minha família. Ter meus filhos no trabalho me relaxa, me deixa feliz”, conta.

Formada em publicidade e relações públicas, Fiamma já atuou na comunicação de um banco e foi incumbida de montar o site da instituição – algo inovador para a época. Depois, migrou para a área de telefonia, onde desenvolveu o e-commerce e serviços por SMS. Desde janeiro de 2017 no cargo, está à frente do escritório brasileiro de uma das mais populares redes sociais do mundo, o Twitter, com mais de 310 milhões de usuários.

Fiamma também é mãe desde 2004, quando nasceu a filha mais velha Kiara – anos mais tarde veio ao mundo seu filho caçula. Sãos eles que costumam visitar a executiva no escritório. Para ela, é importante que os meninos conheçam o ambiente de trabalho da mãe por diversos motivos.

Entre eles, a CEO indica: a necessidade de mostrar aos filhos uma lado seu para além do papel de mãe, fortalecer o apoio da família à profissão, explicar que outras pessoas dependem dela e ampliar a visão das crianças sobre o feminino e masculino. “Esse repertório criado ainda na primeira infância.”

O resultado tem feito sucesso na família de Fiamma e o estilo de vida deve seguir por muito tempo. “Se eu puder escolhe, vou sempre trabalhar em empresas family friendly.”