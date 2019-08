Histórico: mulheres sauditas poderão tirar passaporte e viajar sozinhas

Mulheres da Arábia Saudita finalmente vão poder tirar passaportes e viajar sem um guardião do sexo masculino. A mudança política representa um significativo afrouxamento nas restrições do país às mulheres.

A nova emenda foi aprovada na quinta-feira (1º) pelo governo saudita e permite que todas as mulheres sauditas solicitem passaportes “como todos os cidadãos” e que jovens a partir de 21 anos viajem sozinhas, de acordo com um comunicado do Ministério da Informação da Arábia Saudita.

Anteriormente, as mulheres sauditas precisavam de permissão de um guardião do sexo masculino para obter um passaporte. Quem não tivesse o documento, precisava viajar acompanhado de um homem. Ativistas de direitos humanos criticavam esse controle como opressão às mulheres.

A mudança será efetiva no final de agosto, como parte do “esforço do Reino de promover direitos e empoderamento das mulheres, igual aos homens”, como afirma o comunicado do Ministério da Informação.

Nos últimos anos, as mulheres foram, aos poucos, conquistando alguns de seus direitos, como poder votar nas eleições municipais de 2015 – quando 17 mulheres foram eleitas a cargos políticos. Em 2017, também foi concedido a permissão para que mulheres dirigissem e, em 2018, foram registradas as primeiras licenças de motoristas mulheres.

No entanto, o progresso ainda é lento. Muitos grupos ativistas criticam outras restrições às mulheres. Um exemplo é que a Arábia Saudita ainda segue o islamismo wahhabi, que proíbe a mistura de sexos opostos em eventos públicos.

Outra restrição é que as mulheres ainda precisam da permissão de um homem (pai, marido, irmão ou, em alguns casos, até o próprio filho) para casar ou conseguir divórcio, abrir um negócio e, até mesmo, ter acesso a serviços de saúde. Muitas mulheres ainda tentam fugir do país para conseguir refúgio no exterior.

