Uma pesquisa produzida pela USA Today apontou que 94% das mulheres de Hollywood já foram assediadas ou abusadas sexualmente.

Conduzida em parceria com a The Creative Coalition e com a Women in Film and Television, a pesquisa conversou com 843 que trabalham em posições diversas em Hollywood sobre comportamentos sexuais no ambiente do trabalho.

A conduta mais comum descrito por elas foi “comentários sexuais inapropriados, piadas e gestos para você ou sobre você”. 64 por cento das entrevistadas disseram ter recebido convite para sexo, 69 por cento disse que foram tocadas de uma forma sexual e 21 por cento disse que foram forçadas a fazer algo sexual.