Depois de passar muitos anos procurando por sua irmã biológica, uma notícia inesperada pegou a americana Hillary Harris de surpresa. A sua irmã desaparecida, a qual buscou incessantemente, morava ao lado de sua casa, em Wisconsin, nos EUA.

Depois de engravidar, Hillary descobriu quem eram seus pais biológicos e procurou a agência de adoção para confirmar a informação. Com isso, recebeu a informação que tinha irmãos.

“Nunca tinha prestado atenção em quem eram [os vizinhos], todo ano havia novos”, contou ela à BBC. Em 2017, uma nova vizinha se mudou e Hillary descobriu que seu nome era Down. Lendo uma correspondência, a mulher percebeu que o sobrenome de Down era Johnson, o mesmo que o de sua irmã. A partir dessa percepção, ela passou a olhar sua vizinha de outra forma e notar algumas semelhanças entre as duas, como as mãos grandes e os cabelos encaracolados, mas teve medo de falar com Down.

Após muita insistência de seu marido, Hillary mandou a seguinte mensagem para a possível irmã: “Oi, sou sua vizinha”.Durante conversa, perguntou a ela quem eram seus pais biológicos, e Down confirmou. “Sim, sou sua irmã biológica”. A novidade surpreendeu ambas as irmãs, que agora se visitam o tempo todo.

