Desabamento em Fortaleza: Jovem soterrado envia foto para familiares

Um momento curioso aconteceu depois do desabamento do edifício Andréa de sete andares, em Fortaleza, nesta terça (15). David Sampaio Martins, 22 anos, conseguiu ligar para seu pai e dizer que estava bem, mesmo soterrado nos escombros. “Pai, estou vivo, pode ficar calmo”, disse ele em ligação.

O estudante de arquitetura ainda enviou uma foto no grupo da família, fazendo um sinal positivo com as mãos e sorrindo, para tranquilizar seus familiares. Ele foi a oitava pessoa a ser resgatada com vida com algumas escoriações pelo corpo, e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Confira a foto abaixo:

David Sampaio conseguiu enviar uma foto sua no gruo da família, em meio aos escombros do desabamento

Seu pai, Paulo Sampaio Martins, 62 anos, havia saído para trabalhar, enquanto David se arrumava para ir à faculdade. Segundo ele, o prédio passava por uma reforma, mas as colunas já estavam irregulares.

Até o momento, os bombeiros continuam as buscas por mais 9 vítimas soterradas, sendo que dois corpos já foram retirados.

