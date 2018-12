O marido fugiu logo em seguida levanto roupas, televisão, celular e uma quantia de dinheiro, que pertenciam à vítima. Segundo a fonte, o motivo seria o interesse da vítima em pedir divórcio. A esposa foi levada ao hospital por familiares e teve 70% do corpo queimado . Porém, ela se encontra consciente e ainda internada, sem previsão de alta.

A Polícia Civil do Estado do Ceará confirmou a identidade do agressor, que até então não tem antecedentes criminais. A Delegacia de Defesa da Mulher já está tentando localizar o criminoso.

