Mulher que ficou presa com recém-nascido deixa penitenciária

Na noite de sexta-feira (16), Jéssica Monteiro, 24 anos, presa por tráfico de drogas e que permaneceu com o bebê recém-nascido em uma cela no centro de São Paulo saiu da Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte.

A soltura ocorreu após o pedido de habeas corpus ser aceito pelo juiz Carlos Bueno, da 10ª Câmara de Direito Criminal. Jéssica vai cumprir prisão domiciliar, informa o Estadão.

Ré primária, Jéssica foi presa com 90 gramas de maconha e entrou em trabalho de parto no domingo (11). O recém-nascido ficou na cela da delegacia com a mãe até ela ser transferida para a Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo.