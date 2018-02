Bebê de 4 dias está detido em cela de 2 metros com a mãe em SP

Um recém-nascido está preso na carceragem 8º Distrito Policial, no Brás, em São Paulo. Sua mãe Jéssica Monteiro, 24 anos, e o marido Oziel Gomes da Silva, 48 anos, foram detidos por tráfico de drogas na sexta-feira (09). Ré primária, Jéssica foi presa com 90 gramas de maconha e entrou em trabalho de parto no domingo (11). O bebê de quatro dias segue na cela com a mãe, informa a CBN.

A audiência de custódia aconteceu no dia em que ela entrou em trabalho de parto. Jéssica foi escoltada até o Hospital Municipal Inácio Proença, onde deu à luz Henrico, enquanto seu advogado. Paulo Henrique Barbezane, compareceu à audiência amparado pelo comunicado policial de que ela havia dado entrada no hospital.

O juiz Claudio Salvetti D’Angelo ignorou as circunstâncias e decidiu manter a prisão. Após o parto, ela foi escoltada junto ao bebê de volta à carceragem da delegacia. Segundo a reportagem, mãe e filho estão sendo mantidos em uma cela de cerca de dois metros quadrados, suja, com mau cheiro, em uma espuma no chão com alguns cobertores, isolada dos outros presos. Os policiais auxiliam com água morna para limpar o bebê.

“Nós estamos tentando junto à secretaria de administração penitenciária, na justiça, uma vaga em um hospital penitenciário que tenha mais condição de manter uma criança com apenas dois dias. Principalmente aqui que é uma cadeia.” disse o delegado José Willy Giaconi Júnior. “Numa penitenciária com sistema hospitalar, com assistência, teria muito mais condição do que aqui. Aqui é uma cela precária de passagem de presos. Ela está isolada dos outros presos com a criança. Nós temos que conseguir esta vaga e estamos brigando por isso”.

A CBN informa que o advogado de Jessica pediu relaxamento da prisão ou prisão domiciliar, mas teve seus pedidos negados.