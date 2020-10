Mulher morre de Covid-19 em avião e causa da morte sai só após 3 meses

Atualizado em 20 out 2020, 16h06 - Publicado em 20 out 2020, 15h55

20 out 2020

Uma mulher de 30 anos morreu em um voo comercial prestes a decolar do Arizona para o Texas, no dia 25 de julho, e só três meses depois foi divulgada a causa de sua morte.

O avião ainda estava parado na pista, e segundo um funcionário do aeroporto “Ficou difícil para ela respirar e eles tentaram dar oxigênio a ela”, mas sem sucesso. A mulher morreu – a causa seria a Covid-19.

Os dados da vítima ainda não foram divulgados, se tinha condições de saúde de alto risco, e não se sabe ao certo se a passageira tinha conhecimento de que era positivo para o coronavírus.

A divulgação do caso aconteceu quando o juiz Clay Jenkins, do condado de Dallas anunciou 529 novos de Covid-19 e três mortes. “O que acontece com isso é que as pessoas ouvem isso, podem não estar indo a um bar, mas acham que agora é seguro receber amigos para assistir ao jogo dos Cowboys ou fazer outra coisa que queiram fazer”, disse Jenkins. “Continuamos usando a arma e isso nos coloca de volta a uma situação que prejudica a saúde pública, as empresas e as escolas.”

