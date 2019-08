Mulher finge sequestro para fugir com amante e marido aciona Polícia

Uma mulher de 29 anos simulou que havia sido sequestrada para fugir com o suposto amante, no início do mês, em Sorocaba, interior de São Paulo. Quem registrou o boletim de ocorrência foi seu marido, depois de receber uma mensagem falsa de socorro da esposa. Ela vai responder por comunicação falsa de crime.

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o marido procurou a polícia no dia 7 de agosto alegando que havia recebido uma mensagem de sua esposa, com quem era casado há 12 anos. No texto, ela afirmava ter sido sequestrada.

Parentes e amigos do casal, que também receberam a mensagem, foram ouvidos pela polícia. Após investigações, foi constatado que o sequestro era falso. A mulher foi encontrada em Porto Feliz, também em São Paulo, e alegou às autoridades que não sabia o que fazer, decidindo, então, fingir o sequestro.

A delegada Luciane Bachir, da DIG, afirmou ao G1 que a delegacia se mobilizou para tentar solucionar o caso e considera “irresponsável” a atitude da mulher. “É claro que investigamos todos, mas foi irresponsável. Que sirva de alerta, porque movimentou toda a polícia e o efetivo para focar nisso, porque o marido estava desesperado”, conta.

Segundo a polícia, a mulher conheceu o amante há cinco meses. Ele também foi ouvido e afirma que não tinha conhecimento do plano dela.

A esposa assinou um termo circunstanciado e irá responder pelo crime em liberdade. A pena pode variar de um a seis meses.

