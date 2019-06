Mulher é morta por não levar salgado, mas bolo para a festa

Uma festa junina organizada em Sete Barras, no interior de São Paulo, não terminou bem no último sábado (15). Segundo informações do UOL, a dona de casa Vanderleia Inácio do Santos, 25 anos, foi morta a tiros depois de uma discussão com um homem de 47 anos.

O motivo da discussão, de acordo com a Polícia Civil, teria começado com o fato e Vanderleia ter levado um bolo em vez de salgados à festa, contrariando o combinado.

“Depois da discussão, o homem foi até o carro, pegou a arma e atirou contra vítima”, conta no boletim de Ocorrência.

Ao todo, três disparos foram dados na vítima, que estava com três dos quatro filhos no momento.

O homem se apresentou à polícia na terça-feira (18) e um inquérito foi aberto. Após a conclusão da investigação, o caso deve ser encaminhado ao Judiciário.

