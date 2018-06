Mulher é morta por cobrador de ônibus após discussão em SP

Uma mulher de 27 anos foi morta quando por um cobrador de ônibus após uma discussão em Santana, zona norte de São Paulo. David Januário da Silva foi preso sob a acusação de homicídio qualificado (motivo fútil), segundo a “Folha”. A vítima, Andresa Rafaeli Silva Sousa, é atendente de posto de gasolina e ia para o trabalho quando foi assassinada.

Em depoimento à Polícia Civil, o cobrador disse que discutiu com a vítima após ela considerar “mal educada” uma informação dada pelo cobrador a outro passageiro. Segundo ele, a discussão evoluiu para xingamentos e agressões físicas _de acordo com uma testemunha, a mulher deu dois tapas no rosto de David. A vítima já havia desembarcado quando o cobrador saiu atrás dela e a esfaqueou poucos metros adiante.

Andresa vivia havia um ano e dois meses com a namorada, Jamylle Vieira, 25 anos, que escreveu na internet que a companheira era corajosa e que este jeito de ser fez com que perdesse a vida “covardemente por um ser abominável”.

