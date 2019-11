Mulher é morta pelo namorado no dia do aniversário

Adriana Valério, 33 anos, estava em casa com os três filhos no dia do seu aniversário quando foi morta pelo namorado Lucas. O caso aconteceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, o assassino disse que iria para a casa de Adriana para conversar.

Segundo o G1, o casal começou a discutir dentro de um quarto enquanto as crianças estavam na sala assistindo televisão. Lucas teria enforcado Adriana. Para as crianças, ele disse que colocou “a mãe deles para dormir”. Até o momento, a policia ainda não encontrou o suspeito.

Na última quinta-feira, Lucas usou as redes sociais para compartilhar reflexões.”Momentos que vivo, olho e não vejo nada além de solidão. Tudo isso por atitudes e escolhas que fiz em minha juventude que tem me custado muito caro. Saudades do tempo de moleque na laje soltando pipa, olhando para aquele seu azul, olhando aquelas casas e sonhando alto. Tudo se foi passou rápido de mais. Hoje choro de saudades daquele tempo. Das drogas tomaram isso de mim sem eu ver. Perdi família, perdi primos, amigos mais chegado do que irmãos. Agora olho pro céu e já não sou capaz de ver e ter os mesmos sonhos. Não deixe a droga roubar, tomar o tempo e o momento que você tem do lado das pessoas que você ama#SudadesdoTempodeMlk”, disse.

Os familiares e amigos de Adriana também registraram a revolta por conta da tragédia. “Como um cara pode fazer isso com uma mulher trabalhadora? Mina de dia vendia comida, à noite bala nas festas para sobreviver.[…] Que Deus te bote em bom lugar. Obrigado por pouco tempo te feito parte da minha vida. Hoje era seu dia de felicidade, mas infelizmente acabou. Que Deus te receba de braços abertos”, desabafou um amigo de Adriana.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

