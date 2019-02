Mulher é morta pelo marido com golpes de chave de fenda

A médica cubana Laidys Sosa Ulloa Gonçalves, 37 anos, foi morta com golpes de chave de fenda dados pelos seu marido, na tarde de domingo (3), em Mauá, no ABC Paulista. O corpo da mulher, segundo dados divulgados pela assessoria de imprensa da Polícia Militar, foi encontrado em uma mata perto da Estrada dos Fernandes, em Ribeirão Pires.

O assassinato ocorreu após uma discussão do casal na residência onde moravam, no Jardim Olinda. Segundo informações do boletim de ocorrência, os familiares de Laidys ligaram para a Polícia Militar para avisar que a mulher havia sido morta pelo seu marido, Dailton Gonçalves Ferreira, 45 anos.

O culpado fugiu com seu carro, um Volkswagen Fox vermelho, mas a localização do automóvel foi feita através do Projeto Radar, programa que identifica as placas de veículos por meio de câmeras de radares. Dailton estava na Estrada dos Fernandes, em Ribeirão Pires, cidade também no Grande ABC.

O homem, ao ser abordado, confessou o crime. Depois disso, ele levou os policiais ao local onde havia enterrado o corpo da mulher cubana, que trabalhava no Programa Mais Médicos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem foi preso em flagrante e levado ao 1º Distrito Policial de Mauá. Lá, ele foi indiciado por homicídio qualificado com agravantes de feminicídio e ocultação de cadáver.

