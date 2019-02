Pai flagra homem tomando banho com filho de 12 anos em Santos

Um homem foi detido em flagrante após um pai ter o encontrado tomando banho com o filho de 12 anos em um box do banheiro de um clube de Santos, litoral de São Paulo. O homem foi acusado de tentativa de estupro.

Segundo a Polícia, o garoto estava no clube com o pai quando foi ao vestiário. Como a criança demorou a retornar, o pai ficou preocupado e foi até o local para procurá-la.

No vestiário, vazio, o pai percebeu que havia um box com a porta fechada. Ao olhar por baixo do compartimento, percebeu que seu filho estava junto com outro sujeito. Ele abriu a porta e flagrou a criança sem roupa tomando banho com o homem.