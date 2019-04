Mulher é morta e tem rosto desfigurado; marido é suspeito

Uma mulher foi morta com um golpe na cabeça e depois teve a pele do rosto retirada. O crime brutal aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada na manhã da última quarta (10).

A Polícia afirmou que o assassinato aconteceu após uma briga entre a vítima e o marido, que é suspeito. Ele foi preso na tarde do dia 10. Os nomes não foram divulgados.

Um inquérito foi aberto para apurar o caso. A Polícia disse ainda que a mulher nunca tinha denunciado o companheiro antes.

Segundo o delegado titular da 105ª DP, Claudio Batista, o crime choca pela brutalidade, já que a vítima ficou desfigurada e teve objetos introduzidos no corpo em “atitude brutal, sádica, cruel e covarde”.