Mulher é encontrada morta dentro de geladeira no interior de SP

A jovem Samantha Farias, 20 anos, foi encontrada morta na tarde da última segunda-feira (25) na estrada Domingos Stoco, em Ibatiba, no interior de São Paulo.

Samantha estava desaparecida desde o dia 24, quando saiu de casa para ir a uma festa com tia do ex-namorado. Em determinado momento do evento, de acordo com testemunhas, a jovem entrou em um carro e não voltou mais.

Horas mais tarde, seu corpo foi localizado dentro de uma geladeira abandonada às margens da via e foi achada por um pedestre que passava no local. De acordo com a perícia, foram verificados marcas de arma de fogo no tórax da jovem.

Leia mais: Taxa de homicídio de mulheres cai, mas sobe entre mulheres negras

Em entrevista ao G1, a irmã de Samantha, Ana Paula Farias, 21 anos, contou que a parente recebia ameaças constantes do ex-namorado. “Eles brigavam muito, o tempo todo. E ele a ameaçava, falava que ia matá-la. O namoro durou quase dois anos e foi sempre assim o tempo todo.”

Leia mais: Dossiê: Plataforma online tira dúvidas sobre violência contra as mulheres

Até o momento, ninguém foi preso e a polícia local não divulgou o suspeito de ser o autor do crime – considerado pelas autoridades como homicídio simples.

Leia mais: Violência doméstica contra a mulher: quando você pode – e deve – acionar a justiça