Uma dona de casa foi agredida pelo marido com a ajuda de uma serra elétrica na madrugada do último domingo (11).

O crime aconteceu em uma residência do município de Mirassol, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, a mulher de 36 anos teve ferimentos na mão e na barriga.

Após a agressão, o companheiro da dona de casa fugiu de casa e se jogou na frente de um trem. O homem morreu no local.

