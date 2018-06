Artistas chamam a atenção para morte de adolescente em tiroteio na Maré

A morte do menino Marcos Vinícius da Silva, 14 anos, na última quarta-feira (20), está comovendo o Brasil. O menino o vestia uniforme da escola quando foi baleado em tiroteio no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo laudo do Instituto Médico Legal, o adolescente foi atingido pelas costas.

Na sexta-feia (22), um dia após o velório de Marcos Vinícius, muitos artistas usaram seus perfis no Instagram para chamar a atenção para o assassinato de Marcos Vinícius. Ele é mais uma vítima dos conflitos constantes que acontecem envolvendo policiais e quadrilhas na Maré. No ano passado, foram 42 mortes registradas por esse motivo na comunidade, segundo relatório feito pela ONG Redes da Maré e divulgado pelo jornal O Globo.

Veja as reações dos artistas ao assassinato de Marcos Vinícius:

“Que graça tem a Copa se no jogo da vida a gente tá perdendo?”, escreveu a apresentadora Fernanda Lima.

A atriz Leandra Leal publicou a foto do menino sendo velado acompanhada da legenda: “Eu não consigo parar de pensar nessa mãe. Nosso país está exterminando os nossos jovens a caminho da escola”.

“Ok, o Brasil venceu e eu comemorei muito o gol no final do jogo, mas não dá pra gente fechar os olhos pra esse outro Brasil aí não… Chacinas diárias… Crianças mortas no ir e vir de suas casas – escolas ! VAMOS FAZER BARULHO”, escreveu o ator Eduardo Moscovis.

“Minha alma geme. Sinto muito”, foi o recado da atriz Ingrid Guimarães

A atriz Luiza Arraes escreveu: “100 dias sem Marielle, chacinas diárias. Não pode ser cotidiano. É preciso fazer barulho sem fim”

Já a atriz Alice Wegman utilizou hashtags com as frases “basta de violência” e “outra Maré é possível”.

“Marcos Vinícius da Silva. Injustiça! Chega de violência! Chega de armas!!!!”, escreveu a atriz Drica Moraes.