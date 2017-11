Morre Vitor, garoto de 3 anos vítima de bala perdida no Rio

Morreu, nesta quinta-feira (2), o garotinho Vitor Gabriel Leite Matheus, de apenas 3 anos, que foi atingido por uma bala perdida na última segunda-feira (30), enquanto brincava em sua casa, localizada no município de São João de Meriti, região da Baixada Fluminense.

O projétil entrou pelo telhado, Vitor, na ocasião, brincava com os irmãos e aguardava o pai que estava indo buscar os filhos para comemorar o aniversário da madrasta. Imediatamente, a criança foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Uma cirurgia foi feita para retirar os fragmentos da bala da cabeça do pequeno, entretanto, ele foi interado em estado muito grave. A morte cerebral foi confirmada hoje. Arrasados, os familiares autorizaram que os órgãos do menino sejam doados. O pequeno integra a triste estatística de 8 crianças que foram mortas por balas perdidas somente no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2017.