Atriz Neila Tavares morre aos 73 anos

A atriz e apresentadora Neila Tavares morreu na madrugada deste sábado (4), aos 73 anos, em Rio das Ostras, Região dos Lagos. A informação foi confirmada pela filha de Neila, Marta, nas redes sociais da mãe.

Segundo Nilson Nunes, amigo e sócio da artista, ela havia sido diagnosticada com enfisema pulmonar em novembro passado e, desde então foi internada quatro vezes. Neila estava em Rio das Ostras, onde a filha mora, para fazer exames. Mas passou mal e foi internada na segunda-feira (30).

Marta, filha da atriz, agradeceu as mensagens de apoio e deu mais informações sobre o velório, mas não entrou em detalhes a respeito da causa da morte.

“Agradeço as lindas homenagens. Optamos por não fazer velório ou enterro já que a mamãe achava fúnebre e sem graça. Vamos programar um encontro de despedida com música, poesia e arte para entregar as suas cinzas no rio. O encontro de despedida ainda não tem data marcada. Aviso por aqui. Vamos reunir a tribo”, publicou Marta.

Neila, que nasceu em Niterói-RJ, desenvolveu sua carreira artística no teatro, televisão, cinema e também na literatura. Em seu currículo, a artista tem participações em novelas como “Enquanto Houver Estrelas“, de Mário Brasini, em 1969, pela Rede Tupi; “Gabriela” (1975), de Walter George Durst e “Anjo Mau” (1976) de Cassiano Gabus Mendes, na Rede Globo. Ela também foi apresentadora na Rede Manchete e na TVE Brasil. Seu último trabalho foi uma websérie no YouTube chamada “Como Nos Velhos Tempos”.