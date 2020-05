Aos 87 anos, morre Little Richard, grande nome da música americana

Na manhã deste sábado (9), foi confirmada a morte do músico americano Richard Wayne Penniman, conhecido como Little Richard, considerado um dos maiores astros do rock. A notícia foi transmitida por Danny Penniman, filho do cantor, à revista americana Rolling Stone, mas a causa da morte não foi informada e permanece desconhecida.

Na década de 1950, Little Richard gravou músicas que se tornariam enormes sucessos, como “Tutti Frutti”, “Long Tall Sally”, “Rip It Up” (as três de 1956), “Lucille” (1957) e “Good Golly Miss Molly” (1958). As letras eram sempre acompanhadas do piano, tocado por ele mesmo. Apesar de boa parte de seus hits terem se concentrado nesse período, o músico influenciou diversos artistas nas décadas seguintes. Os Beatles gravaram diversas canções dele e Elton John já afirmou que ele foi uma de suas principais inspirações.

Nascido no estado americano da Georgia em uma família religiosa e conservadora, Little Richard saiu de casa ainda na adolescência, porque o pai não apoiava sua inclinação musical e suspeitava que ele fosse homossexual. Aos 15 anos, ganhou o nome artístico pelo qual ficou conhecido e gravou o primeiro disco em 1951. Depois de enveredar um caminho pelo rock and roll, eventualmente ele se voltou para a música gospel, entre meados de 1960.

Durante a maior parte de sua vida, Little Richard nunca falou abertamente sobre a própria sexualidade – em alguns momentos, declarou se atrair por homens e mulheres; em outros, criticou homossexuais. O seu visual, que incluía penteado e maquiagem, era uma de suas maiores marcas e serviu de inspiração para outros artistas mais contemporâneos, como o cantor americano Prince, morto em 2016.

Em 1986, ele foi incluído no hall da fama do rock and roll; em 1993, recebeu um Grammy em homenagem à sua carreira.