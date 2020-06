Morre Bekwykà Metuktire, líder indígena no Brasil

A líder indígena Bekwykà Metuktire, esposa do cacique Raoni Metuktire, faleceu na terça (23), vítima de um infarto. A notícia foi confirmada por sua neta, Mayalú Txucarramãe, em um post no Twitter.

Segundo Mayalú, o medo da COVID-19 atrasou a decisão de levar a avó para o hospital e Bekwyká acabou não resistindo.

“Meu avô está arrasado pela perda de sua companheira, conselheira e matriarca”, ela diz.

Minha avó Bekwyjká, esposa do vovô Raoni sofreu um AVC e infarto agudo de miocárdio, por medo da pandemia do COVID-19 ela não foi removida para a cidade, ela não aguentou e acaba de nos deixar, meu avô está arrasado pela perda de sua companheira, conselheira e matriarca. LUTO 😭 pic.twitter.com/yUnlLtyDBk
— Mayalú Txucarramãe (@MayaTxucarramae) June 23, 2020

O cacique Raoni é uma das mais importantes lideranças indígenas no Brasil, com longa e respeitada história de luta pela preservação da Amazônia. Ele tem alertado para “a precariedade do atendimento da saúde” ao seu povo, com maior mortalidade que o resto da população.

