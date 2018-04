Morreu neste sábado (28) o bebê britânico Alfie Evans, 23 meses, no hospital Alder Hey de Liverpool, no Reino Unido. O menino era conhecido pela luta de seus pais na justiça do país para levá-lo à Itália a fim de tratar a rara doença neurológica degenerativa que o filho portava.

Em seu perfil no Facebook, o pai de Alfie, Tom Evans, anunciou a morte do filho: “meu gladiador descansou seu escudo e ganhou asas às 2h30 [horário local]. Absolutamente de coração partido. Amo você, meu menino!”

Na última segunda-feira (23), a equipe médica responsável por Alfie tomou a decisão de desconectar os aparelhos que mantinham a respiração assistida do pequeno após concluírem que o quadro do menino “não havia cura” por ele apresentar “catastrófica degradação do tecido cerebral“.

De acordo com os especialistas, o bebê não sobreviveria mais de um minuto após os aparelhos serem desligados. Entretanto, Alfie continuou respirando por mais cinco dias.

O gesto não agradou os pais de Alfie, que há quatro meses travavam uma batalha na justiça contra os médicos para transferir o menino para a Itália – país em que lhe havia sido oferecido uma tratamento alternativo ao feito no Reino Unido

A última derrota para Tom e a esposa Kate James veio na última quarta-feira (25), quando foi negada pela quarta vez a possibilidade de transferir Alfie para terras napolitanas – apesar do apoio do governo italiano e do papa Francisco. Para a justiça, a mudança seria “cruel e desumana”, informou o jornal El País.

