Morre Anthony Bourdain, chef e apresentador americano, aos 61 anos

O chef, escritor e apresentador de televisão Anthony Bourdain morreu aos 61 anos nesta sexta-feira (8). Em seu programa Parts unknown, produzido pela rede norte-americana CNN, ele viajava pelo mundo explorando diferentes culturas culinárias e esta semana estava gravando na França. De acordo com a emissora, a causa da morte foi suicídio.

O chef francês Eric Ripert, seu amigo pessoal, foi quem o encontrou morto no quarto de hotel na manhã desta sexta em Estrasburgo, no leste do país.

“É com tristeza extraordinária que podemos confirmar a morte do nosso amigo e colega, Anthony Bourdain. Seu amor por grandes aventuras, novos amigos, boa comida e bebida e histórias incríveis pelo mundo fez dele um contador de histórias único. Seus talentos nunca deixaram de nos surpreender e vamos sentir muito a sua falta”, disse a CNN em nota.