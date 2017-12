Modelo faz tatuagem nos olhos e pode perder a visão

A modelo canadense Catt Gallinger tatuou seus olhos e relatou no Facebook os problemas que está enfrentando, como dor intensa e visão comprometida.

A modificação corporal foi feita pelo seu namorado, com uma aplicação de injeção na parte branca dos olhos, com um pigmento lilás, mais conhecido como pigmentação esclerótica, segundo o “Washington Post”.

No dia da transformação, algo errado aconteceu. A tinta roxa vazou de seus olhos para o rosto e, no dia seguinte, o globo ocular estava irritado e vermelho. Ela nem conseguia abrir os olhos direito.

Por meio de seu Facebook, Catt divulgou as suas dificuldades após o procedimento com Lives e vídeos de relatos sobre suas dores intensas nos olhos e sua perda de visão constante. Dois meses depois da modificação, seus médicos dizem não saber como proceder por nunca terem lidado com nada parecido.

A forma que ela encontrou para lidar com seu sofrimento foi criar uma campanha no GoFundMe para arrecadar dinheiro para pagar seus remédios e especialistas que estudam o caso. “ Sei que muita gente não compreende minha escolha de fazer aquela tatuagem, mas o passado é passado e os fatos são claros”, declara a modelo em sua ação para arrecadar dinheiro.