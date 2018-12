O exuberante traje típico que a Miss Brasil usará no Miss Universo

O Miss Universo 2018 já tem data marcada. O evento acontece no dia 16 de dezembro, na Tailândia, e promete momentos emocionantes.

Representando nosso país está Mayra Dias, que já está no país que sedia o evento e revelou com exclusividade à CLAUDIA seu traje típico, no qual as representantes de cada país revelam em seu figurino traços da sua cultura de origem.

A Miss Brasil Mayra, que nasceu em Itacoatiara, no Amazonas, irá usar um traje confeccionado por artistas de Parintins. Assinado por Helerson da Maia, estilista dos principais trajes da festa do Boi de Parintins, o figurino simboliza todas as etnias indígenas. Confira:

“O traje é a representação de uma índia que carrega em sua indumentária, pinturas e plumagem de todas as etnias brasileiras. Uma entidade que reúne todas as representações de nossos ancestrais e seus legados para que os remanescentes tenham força e sabedoria para lutarem pela própria sobrevivência hoje”, explica o estilista.

E tem mais: o traje ainda conta com recursos tecnológicos, para uma transformação que acontece durante o desfile. No primeiro momento, Mayra surge como índia. Em seguida o traje se torna um beija-flor, em uma transformação comandada pela própria Miss que acionará um dispositivo de controle remoto na roupa.

“O beija flor é uma ave que existe em todo Brasil, sendo assim uma figura ideal para esse momento de transformação. Após acionado o mecanismo surgem simultaneamente uma asa se abrindo e em seguida batendo, com uma cabeça de beija flor formando uma ave completa com movimentos. A intenção é que os expectadores assistam uma índia se transformar em um beija flor“, revela Helerson.

A produção do traje traz elementos das duas principais festas culturais do Brasil, a festa do Boi-Bumbá e o Carnaval. “A composição da primeira parte que é a índia é feita materiais que se assemelham com os que usamos no norte do Brasil na festa do festival folclórico de Parintins (penas, miçangas, pedrarias, fios e linhas). Na segunda parte, utilizamos um método de confecção mais semelhante com os trabalhos feitos no carnaval do Rio de Janeiro, que conta com mais brilhos com cristais”, conclui o estilista.

O Miss Universo acontece no dia 16 de dezembro, na Tailândia, e será transmitido pelo canal Band, a partir das 22h, direto do centro de convenções IMPAC Arena, em Bangkok.

