Michelle Obama dá conselho a Greta Thunberg

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama, 55 anos, defendeu a ativista Greta Thunberg, 16 anos, dos ataques feitas líderes políticos como os dos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro. “Não deixe que diminuam sua luz”, escreveu Michelle em seu perfil no Twitter para Greta, na sexta-feira (13).

Michelle ainda destacou a importância do trabalho de Greta e de outras milhares de garotas que tem encontrado pelo mundo. “Você tem muito a oferecer a todos nós. Ignore os que duvidam e saiba que milhões de pessoas estão torcendo por você”, completou.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.

