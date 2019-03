Clássico dos anos 90, Meu Primeiro Gradiente ganha versão repaginada

Quem foi criança entre os anos 80 e 90 com certeza vai se lembrar desse brinquedo: Meu Primeiro Gradiente. O gravador colorido era febre entre as crianças da época e está sendo relançado ainda mais moderno pela Gradiente.

A nova versão chega ao mercado com algumas características iguais ao original. As cores vibrantes e o visual “retrô” foram mantidos, mas agora, além do microfone, o aparelho vem com tela digital de LED, bluetooth e bateria interna recarregável, que tem duração de até quatro horas.

As crianças ainda poderão aplicar efeitos de voz já instalados, que imitam sons de abelha, robô e até extraterrestre.

Meu Primeiro Gradiente, clássico dos anos 90, ganhou uma versão mais moderna

O brinquedo funciona também como um karaokê portátil, além de poder ser usado como rádio FM e caixa de som, sendo facilmente conectado a todos os modelos de celulares via Bluetooth.

Para matar a nostalgia e apresentar o brinquedo para os filhos, a nova versão do Meu Primeiro Gradiente já pode ser adquirida no site oficial da marca, a R$ 449,00.

