Menino morre de fome após passar dias preso com coleira de cachorro

Eduardo Posso, um garoto de apenas 12 anos, morreu na cidade de Bloomington, em Indiana (EUA), depois de ficar trancado e privado de qualquer alimentação durante dias. Seu pai, Luis Posso, e a madrasta, Dayana Medina-Flores foram presos sob as acusações de assassinato, negligência, confinamento forçado e maus-tratos.

Declarada no dia 24 de maio, a morte do menino foi classificada como homicídio e causada por complicações decorrentes da fome, desnutrição e falta de cuidados médicos. O relatório médico aponta que Eduardo apresentava sinais de abuso prolongado, com hematomas, lacerações e úlceras em todo seu corpo.

Em suas últimas semanas de vida, o garoto passou os dias confinado no banheiro de um hotel onde vivia com o pai, a madrasta e a irmã. Luis e Dayana trabalhavam entregando panfletos para um circo itinerante após mudarem-se da Flórida por constantes envolvimentos com o Departamento de Serviço às Crianças.

Segundo depoimento da madrasta, no dia 23 Eduardo havia adoecido, ficando fraco demais para se alimentar e apresentando poucos sinais de lucidez. Na manhã seguinte, ela o encontrou gelado e o pai o levou a um hospital de Bloomington. O garoto já estava inconsciente ao chegar lá e teve a morte confirmada pouco depois.

No celular de Dayana, os investigadores encontraram um vídeo que mostra Eduardo imobilizado e deitado em uma banheira. Já no telefone de Luis, havia uma selfie dele com o garoto na mesma situação. Em uma mensagem de texto, ele diz que “Eduardo quase escapou das correntes”. No quarto do hotel foram encontradas correntes, cordas, algemas, cadeados e uma coleira de choque para cachorros.

Dayana admitiu também que o marido batia na criança com cintos, sapatos e as próprias mãos e já o havia prendido daquele jeito mais de dez vezes. Luis também usava a coleira para dar choques no menino. Quando o casal não o levava para distribuir panfletos, ele ficava trancado no banheiro e era monitorado por um sistema de vídeo.

Luis confirmou as alegações feitas pela esposa sobre os espancamentos, mas negou que o deixava sem comida e não explicou o que havia causado os outros machucados do menino. O casal pode ser liberado caso pague a fiança de 500 mil dólares, cada. Outras três crianças que viviam com o casal foram encaminhadas para o Serviço de Proteção à Criança. Elas aparentam estar saudáveis.

Paradeiro desconhecido

Aurea Garcia, mãe de Eduardo, só descobriu sobre a morte do filho quando recebeu a visita da polícia. Até então, ela acreditava que o filho ainda morava na Flórida e, a princípio, achou que os policiais queriam conversar sobre a guarda das crianças. “Eu pensei que meu filho finalmente havia pedido ajuda”, contou ela à CNN, referindo-se ao comportamento abusivo que Luis tinha com Eduardo.

Ela afirma que sabia que o ex-marido era bruto com as crianças, o que foi uma das razões de sua separação. Mas ela não imaginava que ele era capaz do que fez. A última vez que Aurea viu o filho foi no feriado de Ação de Graças de 2017, quando notou que ele estava mais magro e quieto do que o normal. Na época, o menino disse que estava comendo menos porque a escola o havia alertado sobre seu peso.

Após o divórcio, ela conta que Luis simplesmente levou as crianças e nunca devolveu. Por não conseguir comparecer uma audiência de custódia, ela perdeu a guarda dos filhos, que foi dada ao pai. Ela transferia a pensão alimentícia para um endereço na Flórida, o que a fazia pensar que eles ainda viviam lá.

Agora ela espera que a morte do filho inspire outras pessoas a denunciarem casos de abuso infantil. “Se você ver que uma criança está sendo maltratada, não importa onde for, fale. Não tenha medo, você pode salvar essa criança de que a está machucando.”

