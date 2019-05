Menino de 5 anos morto pela irmã foi torturado vivo, diz Polícia

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que um menino de 5 anos morto pela irmã em São Roque (SP) foi torturado enquanto vivo. O inquérito da Polícia Civil foi concluído e entregue ao Ministério Público.

Karina Aparecida da Silva Roque, 18 anos, confessou que asfixiou o irmão Maycon Aparecido da Silva Roque com um travesseiro na casa da família. O crime aconteceu em 4 de abril. Depois de morto, segundo o boletim, ela contou que furou os olhos do menino, decepou e comeu o pênis e ainda queimou os pés dele.

Quem descobriu o caso foi a mãe, que foi impedida de entrar no lugar. Mas, com a ajuda do cunhado, que arrombou a porta, ela entrou e encontrou a criança morta com sinais de tortura e cercado por velas.

O tio tentou conter Karina, mas ela o atingiu com uma pedra na cabeça. Depois disso ela ainda mordeu o cão da família. Ao ser encaminhada à delegacia, a jovem permaneceu em silêncio e não confirmou a versão da PM.

De acordo com a Polícia Civil, o laudo do IML revelou que o menino teria sofrido algumas lesões ainda enquanto estava vivo. A polícia optou por não revelar as especificações do crime.

Karina passou por uma audiência de custódia e teve decretada a prisão preventiva. Após uma semana ela foi levada para Tremembé (SP), onde está em uma cela isolada e toma banhos de sol em horários diferentes das outras detentas.

O Ministério Público denunciou a jovem na última segunda-feira (6) por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de crueldade, traição, dissimulação, impossibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver, além de tentativa de homicídio por ter dado uma pedrada no tio e maus-tratos por ter mordido o cachorro da família.

