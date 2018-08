Garoto de 5 anos manda bilhete em nome da professora cancelando a aula

A ousadia do pequeno Gabriel Lucca, de Bocaina (SP), chamou a atenção nas redes sociais. Aos 5 anos, soltou a criatividade para tentar convencer a mãe, Geovana Santos, de não mandá-lo para a aula.

O garotinho entregou a ela um bilhete dizendo que não haveria aula no dia seguinte, pois “poderia ser feriado”. A nota ainda foi supostamente assinada por “Tia Paulinha”, professora dele. No final, ainda havia o recado: “é verdade esse bilete [sic]”.

Ao ver o resultado, Geovana deu boas gargalhadas e entrou em contato com Paula Renata Robardelli, a tal “Tia Paulinha”, para “confirmar” a autenticidade do comunicado.

“Ela me mandou mensagem e eu só conseguia rir. O Gabriel é um figura! Resolvi postar no Facebook e, em apenas um dia, já tinha muitos comentários e publicações”, contou ao G1. “Quase todo dia ele me manda um bilhetinho, é uma graça”, completou.

Segundo a educadora acredita, tudo não passou de uma grande brincadeira, pois Gabriel é um ótimo aluno. “Ele lê para os amigos durante as atividades e participa das aulas”.