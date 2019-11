Menina morre após ser atingida por raio enquanto recolhia roupa

Paula Vitória Hippler dos Santos, de 10 anos, morreu neste domingo (3) enquanto ajudava o pai a recolher as roupas do varal, em Brasnorte, Cuiabá. A menina foi atingida por um raio dentro da sua casa.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A família de Paula tinha terminado de almoçar no momento em que a chuva começou. Vilmar Hippler, pai da menina, começou a retirar as roupas junto com a filha. Os dois foram atingidos, mas Paula, que estava próxima à máquina de lavar roupas, acabou falecendo no hospital.

–

Segundo a Polícia Civil, Vilmar sofreu um corte na cabeça por conta da queda que teve ao ser atingido pelo raio. Ele levou sete pontos e foi liberado do hospital.

A mãe e o irmão de Paula não se feriram, já que estavam dentro de casa. Eles ouviram um estrondo e, quando saíram da residência, encontraram pai e filha feridos. Em seguida, chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A família afirmou que a máquina de lavar não estava sendo usada no momento do acidente, mas estava ligada na tomada.

Saiba como se proteger dentro e fora de casa

– Se possível, instale um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) no quadro elétrico para proteger a sua rede de uma possível sobrecarga gerada pelos raios;

– Caso não tenha um DPS instalado, retire os aparelhos da tomada. Assim, a sobrecarga não irá queimá-los;

– Não fique perto de portas ou janelas metálicas;

– Evite usar telefone com fio ou celular com carregador conectado à tomada;

– Espere a chuva passar para tomar banho em chuveiros elétricos;

– Não fique em piscina, mar, rio ou lago durante a chuva;

– Evite lugares abertos ou o alto de montanhas, morros ou prédios;

– Procure abrigos de alvenaria no lugar de árvore, orelhão, barraca de camping ou guarda-sol;

– Proteja-se dentro de um carro com as janelas fechadas.

Leia também: Mulher morre com cobra enrolada no pescoço



+ Menina é estuprada pelo pai e pede socorro à irmã por WhatsApp