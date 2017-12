Menina emociona festa do CE ao conduzir irmão cadeirante em valsa

A pequena Maria Clara de Lavor, 6 anos, emocionou a família ao conduzir o irmão Enzo, 4 anos, em uma valsa. Com paralisia cerebral, o menino não consegue andar e se mobiliza com a ajuda de uma cadeira de rodas.

A dança dos irmãos aconteceu durante na festa de formatura da menina em Iguatu, no interior do Ceará, no dia 15 de dezembro deste ano. Na ocasião, Enzo foi escolhido como o padrinho da irmã. Por isso, ambos deveriam dançar juntos. “A gente até achava que ia mudar de ideia, mas quando começou o ano ela já tinha decidido. Nós até perguntamos se ela não queria que o padrinho fosse o pai ou o primo, mas a Maria Clara fez questão que fosse o irmão. Isso foi muito bonito“, contou a mãe Débora Santos de Larvor ao G1.

Mas Maria Clara não voltou atrás em sua decisão e manteve o irmão como padrinho. Para Débora, a atitude da menina em mantê-lo para a dança é comovente. “A gente ficou emocionado com a simplicidade, com a concentração dela, porque não foi nada ensaiado. Roubou a cena de verdade, pois foi tudo com muita naturalidade. Ela disse que foi o dia mais feliz da vida dela.”

