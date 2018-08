Menina de 12 anos sofre queimaduras após participar de ‘desafio do fogo’

Uma menina de 12 anos teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 49% de seu corpo após participar de um desafio na internet, na última sexta-feira (17). A estudante norte-americana Timiyah Landers estava participando do ‘desafio do fogo‘, que consiste em espalhar líquidos inflamáveis pelo corpo e incendiá-lo enquanto tudo é filmado para ser compartilhado nas redes sociais.

A menina foi levada para um hospital em Detroit, nos Estados Unidos, onde deve passar por três cirurgias. A probabilidade é que ela fique internada durante meses até se recuperar.

A mãe da vítima, Brandi Owens, alertou outros pais para que se atentem ao que seus filhos estão vendo na internet. “Minha filha recentemente pegou fogo devido ao desafio no YouTube. Por favor, conversem com seus filhos sobre o que eles vê+em nas redes sociais”, conta ela em um site de financiamento coletivo, em que pede contribuições para arcar com as despesas médicas da filha.

No dia do acidente, Timiyah estava com duas amigas em sua casa. Brandi disse à emissora americana “TMJ4” ter sido acordada pelo som de uma pequena explosão e logo viu sua filha em chamas.

Em entrevista ao “O Globo”, a psicóloga e especialista em jogos perigosos na internet Juliana Guilheri explicou que desafios como esse reforçam que é preciso que os pais acompanhem o conteúdo que seus filhos têm acesso e que isso não significa desconfiar deles. “Faz parte do jovem querer firmar sua autonomia, querer mostrar que está se tornando um adulto, mas cabe aos pais pegarem na sua mão e mostrar que estão juntos ali para acompanhá-lo nessa caminhada. É importante haver um controle parental, mas também uma relação de confiança”.

