Após assédio contra mulher no Egito, médico brasileiro é preso

O médico brasileiro Victor Sorrentino foi detido durante uma viagem ao Egito neste fim de semana após um episódio de assédio contra uma comerciante.

Para o G1, a assessoria de Victor afirmou que ele precisou comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o vídeo, publicado nas redes sociais, em que constrange a mulher.

Por meio de uma nota, o Ministério do Interior do país declarou que “conseguiu prender um estrangeiro após assédio a uma mulher, depois que ele publicou um vídeo com imagens do incidente em uma rede social, onde os serviços de segurança conseguiram identificar a vítima e o autor, e tomar as medidas judiciais contra ele e apresentar ao Ministério Público competente.”

O episódio aconteceu em um bazar do país. No vídeo, é possível ver a vítima, que é vendedora, mostrando como um papiro, papel utilizado pelos egípcios antigamente, é produzido.

Em português, Victor pergunta à mulher: “Vocês gostam mesmo é do bem duro, né?” Ele segue ofendendo a vendedora com a seguinte frase: “E cumprido (sic) também fica legal, né?”.

Sem entender o que o médico fala, a mulher responde “sim”. Os amigos dele também dão risada durante a gravação. No Instagram, o médico possui 1 milhão de seguidores. Com a repercussão do caso, a conta foi fechada.