McEnroe ganhou 10 vezes mais que Navratilova para comentar jogos

Martina Navratilova, 61 anos, uma das maiores campeãs de tênis da historia, foi comentarista da BBC nos jogos de tênis no torneio de Wimbledon na temporada do ano passado (2017). Segundo ela, seu pagamento foi dez vezes menor do que o do seu companheiro de trabalho John McEnroe.

A diferença foi descoberta pela ex- jogadora tcheca quando a BBC foi obrigada a divulgar os salários de seus principais membros em julho de 2017. John estava ganhando entre £ 150,000 £ 199,999, o equivalente a 600 mil reais. Já Martina ganhava £ 15,000, por volta de 60.000 reais. “Só se John McEnroe estivesse fazendo um monte de coisas fora de Wimbledon… Ele está recebendo pelo menos 10 vezes mais dinheiro”, afirma Martina, em entrevista a BBC Panaroma, justificando a diferença de salários.

Em resposta, um porta-voz da BBC Sport disse ao The Guardian que a diferença de valores se dá pela importância maior de John McEnroe durante a cobertura dos jogos de Wimbledon. “Ele é amplamente considerado o melhor especialista, comentarista no esporte, muito bem avaliado pelo público, e seu contrato significa que ele não pode trabalhar para outra emissora do Reino Unido sem nossa permissão. Seu salário reflete tudo isso _o gênero não é um fator.”

Contudo, a ex-jogadora afirma que comunicaram a ela que seu trabalho, em comparação ao de McEnroe, foi muito semelhante _então a diferença de valores não se justificaria.

“É chocante. Se isso acontece comigo… Você sabe, para mim é um trabalho de tempo curto, são duas semanas da minha vida”, disse Navratilova em relação à cobertura dos jogos de Wimbledon. “Mas para as mulheres que trabalham lá [na emissora] há um tempo, isso equivale a uma incrível quantidade de dinheiro.”

Martina Navratilova venceu 167 títulos em simples (partidas individuais). Já John McEnroe possui 98.

