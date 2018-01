Marieta Severo vai processar autor de texto falso sobre Lula

A atriz Marieta Severo não é a autora de uma mensagem atribuída a ela com críticas ao ex-presidente Lula.

Em post no Instagram, a atriz Silvia Buarque, filha de Marieta e de Chico Buarque, disse que o texto é “nojento”, “completamente mentiroso” e afirmou: “Vai ter processo”.

O artigo grafa o primeiro nome de Lula com a letra S (o correto é Luiz, com Z). Alguns dos trechos: “Você errou, Luís… Errou na mão, errou na dose, errou no tempo, errou na história (…) Errou no mensalão, errou no petrolão, errou ao escolher e defender Dilma e ao andar na contra-mão (…) Errou ao perder um dedo, ao fazer segredo de sua voraz ambição! Errou ao se achar “o cara”, errou na auto-vitimização! (…) Quem sabe, em sua arogância insana, você até se sinta feliz. Afinal você vai em cana! E cana é tudo o que você sempre quis!”

A Folha de S.Paulo publicou neste sábado que os advogados de Marieta foram acionados para rastrear digitalmente a origem do texto e entrar com a ação contra quem o atribuiu falsamente à atriz, que está no ar na novela O Outro Lado do Paraíso, da Globo.

