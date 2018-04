Marido faz mulher de refém no shopping Paulista

Um homem armado com uma faca fez a mulher de refém no shopping Pátio Paulista, região central de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (26). “Sorte dela que eu não estou armado, não deu tempo de pegar uma arma. Liga pra ele agora, liga de novo. Todo dia você está transando com esse vagabundo”, gritou o homem, de acordo com a Folha.

Durante a ação, dentro da Polishop, ele ameaçou quebrar “a loja inteira”. O funcionamento do shopping, inclusive da praça de alimentação, continuou normal e apenas um corredor foi interditado.

A polícia foi chamada e chegou cerca de dez minutos depois para negociar com o homem, que não teve o nome revelado.

A mulher conseguiu escapar e , até as 13h40, a polícia ainda tentava uma negociação com o agressor. Segundo a assessoria de imprensa do shopping, o homem está sozinho dentro da Polishop e as lojas no entorno foram fechadas.

