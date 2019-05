Mais de 20 mulheres acusam ginecologista de abuso durante consultas

Mais de 20 mulheres acusam o médico ginecologista e obstetra Orcione Júnior de abusos sexuais durante consultas. Os crimes teriam acontecido na cidade de Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia. O caso foi denunciado à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e à Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar a situação.

As denúncias surgiram na última sexta-feira (10) após uma pessoa usar um perfil anônimo no Instagram para relatar um caso de abuso por parte do médico. Orcione atende nas redes pública e privada da cidade.

Depois da publicação, outras vítimas denunciaram os abusos. Os crimes teriam acontecido no consultório do médico, entre 2018 e 2019. A defesa dele nega as acusações.

Perfil anônimo no Instagram, após fazer o próprio relato, compartilhou outras denúncias de abuso sexual.

Segundo Luciana Santos Silva, presidente da Comissão Mulher Advogada, da OAB, 24 mulheres procuraram o órgão pedindo que providências fossem tomadas. “A OAB formalizou esse pedido, todas elas assinaram e, a partir desse momento, a OAB oficiou a autoridade policial, que foi à Delegacia da Mulher, através da doutora Decimária Gonçalves, pedindo providências”, disse.

Ainda de acordo com a presidente, o inquérito foi instaurado e algumas mulheres já foram ouvidas. “Pelo que a gente leu, sobretudo nas redes sociais e com as falas de algumas mulheres lá na OAB, a gente pode vislumbrar, sem dar tanta certeza, porque ainda tem uma investigação em curso, o crime de importunação sexual mediante fraude”, completou.

A delegada Decimária Gonçalves, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória da Conquista, informou que, na segunda-feira, foi aberta uma Investigação Pública Incondicionada, ou seja, que não necessita de depoimento de vítima, porque na ocasião nenhuma mulher ainda havia comparecido à unidade para relatar o caso.

Porém, segundo a polícia, nesta quarta-feira (15), as vítimas começaram a comparecer à delegacia para prestar depoimento. Ainda não há informações sobre quantas mulheres já foram ouvidas pela Polícia Civil.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou que está acompanhando o caso e aguarda a conclusão do inquérito por parte da Polícia Civil para decidir, com base nos autos, se vai oferecer ou não denúncia contra o suspeito.

A defesa de Orcione Júnior informou ao G1, nesta quarta-feira, que o médico nega todas as acusações e que o cliente irá conceder uma entrevista coletiva à imprensa, na sexta-feira (17), para dar sua versão sobre o caso.

