Maguila, ex-boxeador, morre aos 66 anos.

José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu nesta quinta-feira (24) aos 66 anos. O boxeador sofria de ETC (encefalopatia traumática crônica), doença incurável causada por golpes repetitivos na cabeça.

A condição degenerativa, comum em ex-boxeadores, causa os mesmos sintomas do Alzheimer. O astro se tornou uma figura icônica no esporte durante os anos 1980 e 1990. Ao todo, foram 85 lutas oficiais em 17 anos – conquistou o título de campeão sul-americano e campeão mundial dos pesos pesados pela Federação Mundial de Boxe (WBF), além de ter acumulado 77 vitórias ao longo de sua carreira.

A trajetória de Maguila

Com um estilo de luta agressivo e uma personalidade carismática, ele foi um dos primeiros pugilistas brasileiros a atingir grande popularidade, sendo visto como um símbolo de superação e inspiração para muitos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adilson Maguila (@adilsonmaguilarodrigues)

Após se aposentar, passou a trabalhar em projetos sociais e a aparecer na mídia como comentarista esportivo e personalidade televisiva, mantendo seu legado como uma das grandes figuras do esporte brasileiro. Além disso, tentou apostar na carreira de cantor, um dom que os fãs pouco conheciam.

