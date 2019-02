Mãe tenta trazer filho ao Brasil após abandono da família adotiva

Ao G1, Ângela contou que Caio deixou o lar aos 17 anos. O filho é pintor, mas o dinheiro que recebe com o trabalho é insuficiente para alugar uma casa em Amsterdã.

A mulher agora arrecada dinheiro para que Caio consiga voltar ao Brasil. “Eu não sei o porquê ele foi abandonado pela família na Holanda, mas agora quero que ele venha para o Brasil o quanto antes para voltar a morar comigo”, afirma.

Caio diz que pretende deixar a Europa para voltar a Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo. “Eu não tenho nada, nem família aqui. Eu sempre quis viver com minha mãe e agora estou na rua, mas é muito difícil”, diz Caio ao G1. Ele não comentou sobre o abandono que sofreu.

Ângela usou o Facebook para tentar achar o jovem, mas a buca foi difícil porque ele havia ganhado outro nome. Ela só conseguia chegar a Nizar Caio de Souza Câmara. “Mandei uma mensagem, falei que ele se parecia com meu filho e ele confirmou a data de nascimento”, conta.